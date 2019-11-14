Çağlar Söyüncü, Merih'in çizgiden çıkardığı pozisyonu anlattı: Vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık

14.11.2019 23:43 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:43

Türkiye, UEFA Avrupa 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım'ın başarılı oyuncularından Çağlar Söyüncü, Şenol Güneş ile yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Başladığımızdan beri 2020'ye inanıyorduk. Rakibimiz Fransa oynayacak. Buraya kadar getirmişken lider götürmek istiyorduk. Biz ikinci maçımız olduğundan dolayı kutlayamayacağız. Ama halkımız kutlasın. Bizi her zaman desteklediler. Onlara teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Onlar içinde bizim içinde son maçtı. Son bir maçımız kaldı ondan sonra yavaştan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Gruplar nasıl olacak fikrim yok ama biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Biz sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Sonuçlar zaten ortada. Ekstra bir rakibimiz yok. Hayırlı olsun ülkemize. İnşallah iyi sonuçlar alıp döneriz" dedi.

"3 PUAN ALIP DEVAM ETMEK İSTERDİK"

İzlanda karşısında galip gelip 3 puan alıp devam etmek istediklerini belirten Söyüncü, "Ama 0-0 oldu sonuç. Hayırlısı böyleymiş. Önemli olan oraya gitmek. Favori İzlanda ve Fransa olarak gözüküyordu. Ama biz en baştan beri inanıyorduk. Çok şükür başardık" diye konuştu.

"82. DAKİKADA VATANI KORUR GİBİ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

82. dakikada oluşan karambolle ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, "82. dakikada bir takım ruhu, takım arkadaşlığı koyarak orada vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Halkımıza teşekkür ederim. Biz de ikinci maçtan dolayı kutlamayacağız. Onlar her zaman yanımızda. Onların desteği bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA