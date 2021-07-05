Buz hokeyci Matiss Kivlenieks, havai fişek kazasında hayatını kaybetti

Amerikan Buz Hokeyi Ligi takımlarından Columbus Blue Jackets'ın kalecisi Matiss Kivlenieks, bir parti sırasında yaşanan havai fişek kazasında hayatını kaybetti. Letonyalı buz hokeycinin ölümünün etrafa saçılan havai fişeklerden birinin göğsüne isabet etmesi sonucu yaşanan travmadan kaynaklandığı öğrenildi.

ABD'nin Michigan eyaletinin Novi kentindeki bir evde verilen partide eğlenen Kivlenieks'in, havai fişek mekanizmasının arızalanması nedeniyle yaşadığı panik sırasında jakuziden aceleyle çıkarken düştüğü bildirildi. 24 yaşındaki sporcunun götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdiği paylaşıldı.

JAKUZİDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ VE KAFASINI ÇARPTI

Michigan polisi, Kivlenieks'in jakuziden çıkmaya çalışırken ayağının kaydığı ve kafasını çarptığı bilgisini verdi. Fakat otopsinin ilk bulgularına göre, Letonyalı milli buz hokeycinin ölümü, etrafa saçılan havai fişeklerden birinin göğsüne isabet etmesi sonucu yaşadığı travmadan kaynaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı