Buz Devri' Eğitim Programı Sona Erdi
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Buz Federasyonunun, ‘Buz Devri Başlıyor’ sloganıyla başlattığı eğitim programı sona erdi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Buz Federasyonunun, 'Buz Devri Başlıyor' sloganıyla başlattığı eğitim programı sona erdi.
Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gürdal Gümüş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.
Erzurum Buz Hokey Salonları 5 ila 11 Eylül tarihleri arasında sevgi evlerinde bulunan çocukları misafir etti. İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Samsun, Bursa ve Ankara'dan toplam 100 çocuğun kamp yaptığı Erzurum'da; çocuklara antrenörleri eşliğinde temel kayma, sopa, şut ve pas teknikleri öğretildi. Hokey okulu sistemiyle istasyonlara ayrılarak eş zamanlı farklı eğitimlerin düzenlendiği programda, minik sporculara ayrıca saha içerisinde uyulması gereken önemli kurallarda aktarıldı.
8-13 yaş arası 100 çocuğun eğitim gördüğü programın kapanış turnuvası da oldukça renkli geçti. 3 binlik Buz Hokey salonunda düzenlenen program öncesinde çocuklar ellerinde 'Arakan'da yaşanan zulme son. Çocuklar ölmesin' yazılı pankartla buz pistine çıktı. Arakan'da yaşanan zulme dikkat çeken çocuklara vatandaşlar, alkışlarla destek verdi.
Tören sonunda, Vali Seyfettin Azizoğlu ve protokol genç sporculara madalyalarını takarak, toplu şekilde objektiflere poz verdi. - ERZURUM