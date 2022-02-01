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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı

AA, Yunus Hocaoğlu - Spor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör görevine Yücel İldiz getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör görevine Yücel İldiz getirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz ile resmi sözleşme imzaladık camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 Şubat Pazar günü konuk edeceği Manisa FK maçı hazırlıklarına, bugün yeni teknik direktör İldiz yönetiminde devam etmesi bekleniyor.

Erzurum temsilcisinde, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Spor, Haber

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