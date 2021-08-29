BUSKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı
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BUSKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı

BUSKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin başvuru süresi 30 Eylül 2021'e kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin başvuru süresi 30 Eylül 2021'e kadar uzatıldı.

30 Nisan 2021 ve öncesine ait BUSKİ'ye borcu olan abonelerin yararlanabilecekleri, ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkanı sunan yapılandırma fırsatında son başvuru tarihi 30 Eylül oldu. Vade tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesine ait ödenmemiş bulunan; "su ve atık su bedeli alacakları", "harcamalara katılma payı alacakları", "cezalar (hasar bedeli ve kaçak su zabıt varakası)" gibi borçlar, peşin ve taksitlendirme yolu ile ödenebilecek. Başvurular 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar, BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine yapılabileceği gibi e-devlet uygulaması ile de yapılabilecek. Yasal takip başlatılan abonelerin ise BUSKİ'nin Acemler'deki merkez birimlerine başvurması gerekiyor.

İlk vade tarihi olan 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90'lık indirim, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde yüzde 50'lik indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

Bu kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

Ancak, birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. - BURSA

BUSKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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BUSKİ borçlarının yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı - Haberler Ekonomi
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