Vodafone Business'tan Avrupa'daki tarım faaliyetlerinin dijitalleşmesine katkı

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde MyFarmWeb platformunu tanıtan Vodafone Business, Avrupa'daki tarım faaliyetlerinin daha hızlı dijitalleşmesini hedefliyor. ABD, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da şu an 7 bin 200 çiftçi tarafından kullanılan platformu, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya'daki beş pilot çiftlikte denemeye başlıyor.

Vodafone Business, tarımda kullanılan IoT sensörleriyle bağlantı kuran yeni mobil uygulaması MyFarmWeb'i Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu. Avrupa'daki çiftçilerin pilot kullanımına açılacak olan yeni uygulamayla Avrupa'daki tarım faaliyetlerinin daha hızlı dijitalleşmesi hedefleniyor. Bulut tabanlı MyFarmWeb platformu sayesinde çiftçiler, tarımda kullanılan IoT teknolojisiyle donatılmış sensörlerden ve tarlalardaki diğer veri kaynaklarından gelen verileri toplayıp görselleştirebiliyor ve bilgilerin görüntülenebilmesini sağlıyor. Platform, daha iyi toprak ve mahsul sağlığı, verimli su kullanımı, gerekli miktarda gübre ve pestisit kullanımına yönelik kararların alınmasını desteklemek için tarıma yönelik veriler topluyor. Bu sayede, çiftlik verimliliğinin artırılmasına, tarımsal faaliyetlerin optimize edilmesine ve sera gazlarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADIMLARININ KARLILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEDİĞİNİ GÖSTEREBİLİRİZ

Vodafone Business CEO'su Vinod Kumar, şunları söyledi:

"MyFarmWeb, dijital teknolojilerin geldiği noktanın ve işlenen verilerle şirketlerin daha verimli ve daha çevreci olmasına nasıl yardımcı olabileceğinin harika bir örneği. Birlikte, dijital araçların kullanımı yoluyla, Avrupa Birliği tarım sektörünü daha dayanıklı ve kapsayıcı hale getirme çabalarını hızlandırabiliriz ve sürdürülebilirlik adımlarının karlılığın önüne geçmediğini gösterebiliriz."

BEŞ PİLOT ÇİFTLİK PLATFORMU DENEMEYE BAŞLIYOR

ABD, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da şu an 7 bin 200 çiftçi tarafından kullanılan platformu, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya'daki beş pilot çiftlik de denemeye başlıyor. İrlanda'da Dairygold, İspanya'da Llusar ve Grima, İtalya'da Laporta ve Almanya'da Agrar-Betriebsgemeinschaft Leine-Solling GbR'dan oluşan Avrupa'daki beş pilot çiftlik, MyFarmWeb'deki verileri yerel çiftçilik faaliyetlerine ve bölgeye bağlı düzenlemelere göre kalibre etmek için, kendi bölgelerindeki veri noktalarını platforma sunacak.

ATIKLARIMIZI VE ÇEVRESEL ETKİMİZİ AZALTABİLİYORUZ

İspanya'da bulunan Llusar tedarikçisi SAT Marigomez çiftliğinin Teknik Müdürü Moises Infante şunları söyledi:

"Oyunun kurallarını değiştirdiğini şimdiden kanıtlayan MyFarmWeb, çiftliğimizin geleceğe uygun olmasını sağlayacak. Platformu kullanarak, toprak kalitesi, besin konsantrasyonları ve verim gibi birden fazla kaynaktan alınan verileri bir araya getirebiliyoruz ve bunları ticari olarak uygulanabilir bilgilere dönüştürebiliyoruz. Daha hızlı ve daha bilinçli kararlar alıp verimliliği en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda atıklarımızı ve çevresel etkimizi azaltabiliyoruz. Çiftliğimiz için bunlar sadece bir başlangıç. MyFarmWeb yakında, değişen mevzuatlara uymamız için giderek fazla önem kazanan daha verimli ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri sürdürmemize imkan tanıyacak."

İrlanda'daki Elm Hill Çiftliği'nden (Dairygold) Sean O'Sullivan ise şu açıklamalarda bulundu:

"MyFarmWeb'i kullanmak bize büyük zaman kazandırdı ve çiftlik operasyonlarımızı çok daha ekonomik hale getirdi. Geçmişte sıkı bir teknoloji kullanıcısı değildik fakat sürekli olarak çiftliğimizin verimini artıracak araçlar arayışındaydık. MyFarmWeb, hava şartları hakkında bilgi sahibi olmak için çiftliğe gitmeye gerek kalmadan tarlaları ilaçlamak ve gübrelemek için doğru zamanı tespit edebilme avantaj sunan, IoT özellikli bir hava istasyonu kurdu. MyFarmWeb'in sağladığı veriler, Elm Hill Farm'daki çalışma şeklimizi tamamen değiştirme potansiyeli taşıyor."

Dijital teknolojiler, çiftçilerin daha sürdürülebilir iş yapmasına yardımcı olmak konusunda giderek daha önemli bir rol oynuyor. MyFarmWeb'i sunan Vodafone, Yeşil Anlaşma'nın (Green Deal) bir parçası olan AB Çiftlikten Çatala (EU Farm to Fork) stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşmak için çiftçilere yönelik yeni teknolojiler getirmeye ve çiftçi topluluklarla iş birliği sağlamak için çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Vodafone Business, Türkiye'de kurduğu Dijital Tarım İstasyonları ile dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlarken verimlilik çalışmalarıyla üretimin de artmasına katkıda bulunuyor. Hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz eden Dijital Tarım İstasyonları, haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi hizmeti sunuyor. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda erken uyarı gönderen sistem, doğru zamanda müdahale ile verimlilik artışı ve tasarruf sağlıyor. Şu anda 364 Dijital Tarım İstasyonu aktif olarak kullanılıyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel