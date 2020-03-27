Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Sosyal medya kullanıcıları da Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü bu günlerde reklam yapan Buse Terim'i eleştirdi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı reklam paylaşımı nedeniyle topa tutuldu. 23 Mart Pazartesi gününden bu yana özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören babasının sağlık durumunu açıklayan Buse Terim, daha sonrasında ise sosyal medya hesabından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Sosyal medya kullanıcıları da bu paylaşım sonrası Terim'i yerden yere vurdu. Twitter kullanıcıları "Millet can derdinde Buse Terim reklam peşinde" sözleriyle Buse Terim'i eleştirdi.

"NEFESİM DARALIYOR" DEMİŞTİ

Buse Terim, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." demişti.