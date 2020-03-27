SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor
Fatih Terim, Buse Terim, Instagram, Spor

Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Sosyal medya kullanıcıları da Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü bu günlerde reklam yapan Buse Terim'i eleştirdi.

27.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:08
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı reklam paylaşımı nedeniyle topa tutuldu. 23 Mart Pazartesi gününden bu yana özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören babasının sağlık durumunu açıklayan Buse Terim, daha sonrasında ise sosyal medya hesabından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Sosyal medya kullanıcıları da bu paylaşım sonrası Terim'i yerden yere vurdu. Twitter kullanıcıları "Millet can derdinde Buse Terim reklam peşinde" sözleriyle Buse Terim'i eleştirdi.

Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

"NEFESİM DARALIYOR" DEMİŞTİ

Buse Terim, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." demişti.

Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Haberin Videosu:

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe Beko'da koronavirüse yakalanan ilk isim belli oldu Spor
Fenerbahçe Beko'da koronavirüse yakalanan ilk isim belli oldu
Kendisini eve kapatan Sörloth şaşırttı: Türkiye'de mahsur kaldım Spor
Kendisini eve kapatan Sörloth şaşırttı: Türkiye'de mahsur kaldım
'Yüzde 1 milyon koronayım' dedi, testi negatif çıktı Spor
"Yüzde 1 milyon koronayım" dedi, testi negatif çıktı
Twitter'da gündem olan test kiti videosuna Murat Sancak açıklık getirdi Spor
Twitter'da gündem olan test kiti videosuna Murat Sancak açıklık getirdi
F.Bahçe'de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı Spor
F.Bahçe'de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı
PSG'den sağlık çalışanlarına dev yardım Spor
PSG'den sağlık çalışanlarına dev yardım
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var mı?
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var mı?
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi
Bir dönem Süper Lig'de de oynayan Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu
Bir dönem Süper Lig'de de oynayan Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Kadir Aydar Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Serra Yılmaz Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Polis Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 17:44:02. #1.15#
title