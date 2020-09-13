Bursasporlu futbolcu Ali Akman: "Umutlarınızı diri tutun"
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Bursasporlu futbolcu Ali Akman: "Umutlarınızı diri tutun"

Bursaspor'un genç oyuncusu Ali Akman, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Bursasporlu futbolcu Ali Akman:
13.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:13

Bursaspor'un genç oyuncusu Ali Akman, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, sezonun ilk maçında Adana Demirspor'a evinde 3-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı takımın tek golünü atan genç futbolcu Ali Akman, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

18 yaşındaki futbolcu, "Takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Güzel başlamak isterdik ama olmadı... Umutlarınızı diri tutun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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