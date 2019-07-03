Bursaspor, yeni sezon startını verdi

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bu akşam Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşuvak yönetiminde toplanan takım ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Koşukavak ilk olarak, oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Ardından 4 kaleci ve 27 oyuncudan oluşan kamp kadrosuyla ısınma hareketleri ile antrenman başladı. İdmana Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Yağız Efe Öztaş, İsmail Çokçalış, Muhammed Emin Sarıkaya, Barış Yardımcı, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Ahmet Furkan Özcan, Rüştü Hanlı, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Ömer Turan Görgüç, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Jani Atanasov, Eren Güler, Burak Kapacak, Çağrı Yağız Yasak, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Tolga Çakıcı, Kubilay Kanatsızkuş, Batuhan Kör ve Ali Akman katıldı. Transfer görüşmesi yapan Okan Kocuk ile Ertuğrul Ersoy ise antrenmanda yer almadı.

Antrenman arası basın mensuplarına açıklamalarda Koşukavak, "Burada yetenekli ve genç futbolcular var. Onların birçok değerli kulüplerde kaybolduklarını biliyoruz. En yakın örnek vermek gerekirse, Trabzonspor böyle krizler yaşamasaydı bugün Aktuş ve diğerleri yoktu. Mümkün mertebede elimizde olan futbolcuları bu seviyede oynayacak oyuncuları lig içerisinde kullanabileceğimiz futbolcuları, burada görmemiz gerekiyor. Herkesin beklediği transferin açılmasıyla alakalı kulübün şartları doğrultusunda oyuncu transferi yapıp iddialı bir takım oluşturmak bütün derdimiz ve düşüncemiz bu yönde. İnşallah başarırız. Sizlerin de yardımınıza ihtiyacımız var" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA