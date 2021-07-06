Bursaspor yağmur altında çalıştı
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Bursaspor yağmur altında çalıştı

Bursaspor yağmur altında çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da sakatlıkları devam eden İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal, bugünkü antrenmana da katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da sakatlıkları devam eden İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal, bugünkü antrenmana da katılmadı. Yağmur altında gerçekleşen idman, belirlenen saatten yarım saat geç başladı.

Sezon başı hazırlıklarını İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman bir saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde hücum organizasyonları çalıştı. Sağanak yağış altında gerçekleşen antrenman, hava muhalefeti sebebiyle 30 dakika geç başladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edilirken, Tuğbey Akgün salonda çalıştı.

Bursaspor, ikinci etap çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Afyon'a hareket edecek. - BURSA

Bursaspor yağmur altında çalıştı
Bursaspor yağmur altında çalıştı
Bursaspor yağmur altında çalıştı
Bursaspor yağmur altında çalıştı
Bursaspor yağmur altında çalıştı
Bursaspor yağmur altında çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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