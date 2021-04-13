Bursaspor'un Olağan Genel Kurul tarihi erkene alındı
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Bursaspor'un Olağan Genel Kurul tarihi erkene alındı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Bursaspor'un Olağan Genel Kurul tarihi erkene alındı

Bursaspor Kulübü'nde Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bursaspor Kulübü'nde Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, daha önce 22-30 Mayıs tarihleri olarak belirlenen Olağan Genel Kurul'un, mayıs ayının ilk haftalarında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Olağan Genel Kurul 1. Toplantısının 1 Mayıs Cumartesi günü yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantının 9 Mayıs Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu olarak Bursasporumuzun geleceğini düşünerek aldığımız bu karar doğrultusunda adayların plan ve projeleriyle yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktır.

Bursaspor'un menfaatleri her şeyin üzerindedir. Genel Kurul kararının camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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