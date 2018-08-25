Bursaspor'un İstediği Seydou Dumbia'ya La Liga'dan Talip Çıktı

Bursaspor'un transferde bir numarası olan Sporting Lizbonlu Seydou Doumbia için La Liga ekibi Girona'nın talip olduğu iddia edildi.

İspanyol medyasında çıkan habere göre Fildişili golcü için Girona nabız yoklamaya başladı. Girona Sportif Direktörü Quique Carcel'in kısa sürede Sporting yetkilileri ile Fildişili golcü için görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

SPORTING LIZBON'DA 29 MAÇTA 8 GOL ATTI

Öte yandan Girona'nın Uruguaylı forveti Cristian Stuani'ye Sevilla'nın talip olduğu ve transferin gerçekleşmesi halinde Doumbia girişimlerinin hızlandırılacağı da haberin detaylarında aktarıldı.

30 yaşındaki Seydou Doumbia, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon forması ile çıktığı 29 karşılaşmada 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.