Bursaspor teknik direktörü Adem Çağlayan neden istifa etti, Bursaspor yeni teknik direktörü kim olacak?

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini kamuoyuna bildirdi. Yönetim, genç çalıştırıcının istifasını kabul ederken, Çağlayan yönetimindeki takım bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi elde etmişti. Peki Adem Çağlayan neden istifa etti, Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

İSTİFALAR KABUL EDİLDİ

Bursaspor'dan yapılan resmi açıklamada, teknik direktör Adem Çağlayan ile sportif direktör Recep Bülbül'ün istifalarının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül'ün istifaları yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. Kendilerine emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

"BURSASPOR SAYFASI PAZARTESİ GÜNÜ KAPANMIŞTI"

İstifasının ardından basın mensuplarına konuşan Adem Çağlayan, kararını hafta başında aldığını ancak takımın şampiyonluk hedefini sürdürmesi için maçı beklediğini söyledi. Çağlayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için Bursaspor sayfası Pazartesi günü kapanmıştı. Ancak takımı sezon sonu hedefinden uzaklaştırmamak için maçı bekledim. Gereken yerlere istifa kararımı ilettim. Bursaspor'a başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım ve büyük bir camia. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacaklar. Bazen sinerjinin değişmesi gerekir, biz de öyle uygun gördük. Taraftara bir galibiyetle veda etmek isterdik. Her şeyin hayırlısı olsun."

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bursaspor'un başında 7 lig maçına çıkan 43 yaşındaki teknik direktör Adem Çağlayan, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Takım, genç kadrosuyla dikkat çekerken Çağlayan'ın performansı camiada genel olarak olumlu karşılanmıştı.

BURSASPOR'DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Adem Çağlayan'ın ayrılığı sonrası Bursaspor yönetimi yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Yönetim, yeşil-beyazlı ekibi önce 1. Lig'e, ardından da Süper Lig'e taşıyacak bir isim arayışında.

Kulislerde birçok isim gündeme gelirken, öne çıkan adaylar arasında Yalçın Koşukavak, Tahsin Tam, İsmet Taşdemir ve Mehmet Altıparmak bulunuyor. Daha önce Bursaspor'da görev yapan bu isimlerin yanı sıra farklı alternatiflerin de değerlendirildiği belirtiliyor.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetiminin, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından yeni teknik direktörü resmen açıklaması bekleniyor.