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Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Demirören Haber Ajansı, İsmail Hakkı Seymen - Spor
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Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Deplasmanda karşılaştığı Boluspor ile berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Deplasmanda karşılaştığı Bolu spor ile berabere kalan Bursa spor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Bursa spor, Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursa spor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı.


Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Spor

Tamer Tuna, Bursaspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Haberler

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