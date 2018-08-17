Bursaspor, Seydou Doumbia'yı Bedelsiz Olarak Kadrosuna Kattı
Bursaspor, Seydou Doumbia'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar yıldız futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemeyecek.
Uzun süren forvet arayışlarında sona gelen Bursaspor, Sporting Lizbon'un Fildişi'li golcüsü Seydou Doumbia'yı kadrosuna katt.
Yeşil-beyazlı ekip Seydou Doumbia'nın transferi için Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a bonservis bedeli ödemeyecek.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU
Sporting Lizbon'un teknik direktörü Jose Peseiro, gelecek sezon Doumbia'yı kadroda düşünmüyordu ve bu sebeple satışına onay verdi.
Kariyeri boyunca Avrupa'nın pek çok kulübüne transferi gerçekleşen Doumbia, CSKA Moskova, Roma, Newcastle United, Basel ve Sporting Lizbon gibi ekiplerin formalarını terletti.
YORUMLAR (3)
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Türkiye''de gerçekten çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Bence Bursaspor için harika transfer. Hayırlı olsun.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Doumbia super topcuCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bursa sporCevap Yaz 2 Yayından Kaldır