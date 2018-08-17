Bursaspor, Seydou Doumbia'yı Bedelsiz Olarak Kadrosuna Kattı

Uzun süren forvet arayışlarında sona gelen Bursaspor, Sporting Lizbon'un Fildişi'li golcüsü Seydou Doumbia'yı kadrosuna katt.

Yeşil-beyazlı ekip Seydou Doumbia'nın transferi için Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a bonservis bedeli ödemeyecek.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

Sporting Lizbon'un teknik direktörü Jose Peseiro, gelecek sezon Doumbia'yı kadroda düşünmüyordu ve bu sebeple satışına onay verdi.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın pek çok kulübüne transferi gerçekleşen Doumbia, CSKA Moskova, Roma, Newcastle United, Basel ve Sporting Lizbon gibi ekiplerin formalarını terletti.