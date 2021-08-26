Bursaspor ile Eyüpspor, köklü tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar
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Bursaspor ile Eyüpspor, köklü tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar

Bursaspor ile Eyüpspor, köklü tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Teknik direktör değişimine giderek sezonun ilk galibiyetini almayı hedefleyen Bursaspor ile, ligde yoluna kayıpsız devam eden Eyüpspor, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör değişimine giderek sezonun ilk galibiyetini almayı hedefleyen Bursaspor ile, ligde yoluna kayıpsız devam eden Eyüpspor, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

TFF 1.inci Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor ile Eyüpspor, Bitci Timsah Park'ta sahaya çıkacak. 28 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Bu zorlu randevu, aynı zamanda iki kulübü ilk kez karşı karşıya getirecek. Köklü tarihleri bulunan iki takım da, bu maça ilişkin hazırlıklarını sürdürürken; parola ise galibiyet olarak belirlendi.

TİMSAH'TA YENİ DÖNEM

Hafta içerisinde teknik direktör değişikliğine giden Bursaspor, takımı Fatih Tekke'ye emanet etti. Genç teknik adam, geçtiğimiz gün takım ile ilk idmanına çıkan, oyuncuları Eyüpspor karşılaşmasına hazırlıyor. Yeni sezonun ilk galibiyetini almayı amaçlayan Bursa temsilcisi; geride kalan 2 maçta bir beraberlik ve mağlubiyet ile 12'nci basamakta bulunuyor.

EYÜPSPOR KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

1993/94 sezonunun ardından yeniden bu ligde mücadele göstermeye başlayan Eyüpspor ise, lige iyi bir başlangıç gerçekleştirdi. Süper Lig'den gelen Gençlerbirliği'ni deplasmanda 4-2 yenerek çarpıcı bir sonuç alan İstanbul ekibi, daha sonra evinde Keçiörengücü'nü de 2-1 yendi ve zirve yarışında 2'nci sırada girdi. Eyüpspor, ligde kayıpsız devam eden 4 takımdan biri konumunda.

GÖZLER YENİLERDE

Bursaspor'da yeni transferlerden Namık Alaskarov'un lisansı, geçtiğimiz günlerde çıkarıldı. Özellikle de camia nezdinde performansı merakla beklenen isimlerden olan Azerbaycanlı oyuncu, teknik heyetin forma şansı vermesi halinde sahada yer alabilecek. Bursaspor'un son maçında yeni transferlerden; Erhan Erentürk, Luka Capan, Reagy Ofosu, Massimo Bruno ve Tim Matavz, ilk 11'de görev almıştı.


- Bursa
Bursaspor ile Eyüpspor, köklü tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar
Bursaspor ile Eyüpspor, köklü tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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Bursaspor ile Eyüpspor, köklü tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar - Haberler Spor
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