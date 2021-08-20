Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kiraladı
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Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kiraladı

Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kiraladı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor, Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bursaspor, Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, yeşil beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla U19 Süper Ligi'nde mücadele veren genç oyuncu, Play-Off dahil olmak üzere toplamda 21 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asist gerçekleştirdi. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe A Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Sivas Belediye karşılaşmasında da tam süre aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kiraladı - Haberler Spor
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