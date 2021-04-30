Bursaspor, Eskişehirspor'a konuk oluyor
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Bursaspor, Eskişehirspor'a konuk oluyor

Bursaspor, Eskişehirspor'a konuk oluyor
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in hedefsiz kalan iki ekibi Eskişehirspor ve Bursaspor, 33'üncü haftanın açılış mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'in hedefsiz kalan iki ekibi Eskişehirspor ve Bursaspor, 33'üncü haftanın açılış mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, Eskişehirspor'un konuğu olacak. Yarın, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda Eskişehirspor'un ligden düşmesi kesinleşirken, kırmızı siyahlılar 8 puan ile son basamakta yer alıyor. Bursaspor'un da Play-Off iddiası, haftalar önce son bulurken; yeşil beyazlılar da haftaya, 43 puan ile 10. sırada giriyor.

İki ekip daha önce resmi mücadelelerde 77 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 29'unu Bursaspor kazanırken, Eskişehirspor ise 23 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 25 randevuda ise beraberliğe razı oldu. Eskişehir'de oynanan 37 maçın 19'unda ise ev sahibi ekip galibiyete uzanırken; Bursaspor deplasmanda yalnızca 6 galibiyet elde edebildi. Buradaki diğer 12 randevudan da taraflar, eşitlikle sahadan ayrıldı.Ligdeki istikrarsızlığıyla ön planda olan her iki ekip de, son haftalarda düşüşe geçti. Bursaspor ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde mağlubiyet yüzü gördü. Yeşil beyazlılar; son 14 lig karşılaşmasında da yalnızca 4 galibiyet alırken, bir kez berabere kaldı ve rakiplerine 9 kez kaybetti. Bu düşüş sonrası, Bursa ekibi ilk yarıda iddiasını koruduğu Play-Off hattından git gide uzaklaşarak, ligin son haftalarına hedefsiz bir şekilde giriş yaptı.Mali kriz ile boğuşan ve kulüp tarihinin en zor günlerini yaşayan Eskişehirspor ise, ligde bu haftaya dek oynadığı 32 maçta sadece tek bir galibiyet alabildi. Tıpkı Bursaspor gibi, genç ve altyapı oyuncularına ağırlık vererek kadro oluşturan Eskişehir ekibi, son 5 maçını da kaybetti. Ayrıca, son 10 maçından da yalnızca 1 puan çıkarabilen Eskişehir temsilcisi, son 5 maçta kalesinde toplam 21 gol gördü.

Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmada ise gülen taraf 2-1'lik sonuç ile Bursaspor olmuştu.


- Bursa
Bursaspor, Eskişehirspor'a konuk oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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