Bursaspor deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak
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Bursaspor deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak

Bursaspor deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında yarın akşam deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında yarın akşam deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yarın akşam deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak Bursaspor'da hedef galibiyet. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.15'te başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sinan Özcan olacak.

7. kez karşı karşıya gelecekler

Bursaspor'da yeni transferlerden Namiq Alasgarov'un lisansı henüz çıkmazken, eksikler arasında üç de sakat oyuncu yer alıyor. İsmail Çokçalış, Ramazan Keskin ve Cüneyt Köz, sakatlıkları sebebiyle yarın akşam oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek. Erzurumspor ile Bursaspor, bu maçla birlikte 7. kez kozlarını paylaşacak. Daha önce Erzurum'da oynana 3 maçı ev sahibi ekip, Bursa'da oynanan 3 müsabakayı da yeşil-beyazlı takım kazanmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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