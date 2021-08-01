Bursaspor'da Taha Altıkardeş'in sözleşmesi uzatıldı
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Bursaspor'da Taha Altıkardeş'in sözleşmesi uzatıldı

Bursaspor'da Taha Altıkardeş'in sözleşmesi uzatıldı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor'da genç savunmacı Taha Altıkardeş'in sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Bursaspor'da genç savunmacı Taha Altıkardeş'in sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Bursaspor'un altyapısından yetişen, ilk olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan ve bu şansını da iyi değerlendirerek ilk 11'in değişmez isimleri arasına adını yazdıran genç oyuncu Taha Altıkardeş'in, 2023 yılında sona erecek sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.Geçtiğimiz sezon ilk kez A Takımda şans bulan 17 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşmada forma giydi. Toplamda bin 110 dakika süre alan başarılı oyuncu, bir golün de hazırlayıcısı oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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