Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title