Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
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Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Bursaspor'da akşam çalışmasının büyük bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Bursaspor'da akşam çalışmasının büyük bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Ayrıca kalecilerin performansı teknik heyeti oldukça mutlu etti.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncü etabını Bolu'da sürdüren Bursaspor, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından tempolu koşular yapan yeşil-beyazlılar, çalışmanın kalan bölümünde çift kale maç yaptı. Sakatlığı süren İsmail Çokçalış'ın tedavisi devam ederken Hasan Basri Ünal takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bu arada antrenman boyunca kalecilerin performansı teknik heyetten tam not aldı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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