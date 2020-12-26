Bursaspor'a, Galatasaray'dan para gelebilir

Geçen sezon Bursaspor'dan Fransa'nın Le Havre takımına giden Umut Meraş'ın Galatasaray'a transfer olması gündemde. Yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı sözleşme doğrultusunda milli futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 15 pay alacak.

Maddi sıkıntılar çeken TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a, Umut Meraş'tan güzel haber geldi. Geçen sezon takımdan ayrılarak Fransız ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan genç futbolcunun, devre arasında Galatasaray'a transfer olması gündeme geldi. Olası transfer sonrası verilecek bonservis bedelinden ise Bursaspor da yararlanacak. Yeşil-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sözleşmesine, 'Bir sonraki transferden yüzde 15 pay alırız' maddesini koydurmuştu. Söz konusu transferde Bursaspor'un kasasına 300-400 bin Euro arasında bir meblağın girmesi bekleniyor.

Umut Meraş ile Galatasaray dışında birçok kulübün ilgilendiği de belirtiliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı