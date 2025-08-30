Bursaspor 1461 Trabzon CANLI izleme linki var mı? Bursaspor 1461 Trabzon maçı hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak Bursaspor – 1461 Trabzon mücadelesinde heyecanın üst seviyede olması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın ayrıntıları da belli oldu. Futbol tutkunları, hangi platformdan maçı takip edebileceklerini ve canlı yayın linkine nasıl ulaşabileceklerini haberimizde bulabilecek.

BURSASPOR 1461 TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile 1461 Trabzon arasındaki mücadele, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BURSASPOR 1461 TRABZON MAÇI SKOR DURUMU

Karşılaşma henüz başlamadığı için skor bulunmamaktadır. Maç oynandıktan sonra güncel skor bilgileri paylaşılacaktır.

BURSASPOR 1461 TRABZON MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

TFF 2. Lig kapsamında oynanacak olan bu önemli mücadele, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

BURSASPOR 1461 TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor ile 1461 Trabzon karşılaşması, Bi Kanal üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bi Kanal; Digiturk 71, D-Smart 100, Kablo TV 1 numaralı kanal üzerinden ve Türksat uydusu ile internet aracılığıyla şifresiz şekilde izlenebilecek.