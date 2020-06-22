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Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı

Son dakika: Bursa'da yaşanan sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, köylülerin zararını karşılamak için 1 milyon liralık kaynak ayarlandığını söyledi.

22.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:06

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası, 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de kayıp. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları dört koldan devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki durumu yerinden takip ediyor.

"1 MİLYON LİRAYA YAKIN DESTEK AYARLADIK"

Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Bakan Pakdemirli, bölgedeki hasarın tespiti için 52 kişinin çalıştığını söyledi. Pakdemirli, "Özellikle orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın bir destek ayarladık. Bugün itibarıyla 52 kişi tarımsal hasarın tespitiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Şu anda görülen 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş hayvanımız ve 58 arı kovanımız telef olmuş durumda" dedi.

Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı

VATANDAŞLARA HAYATİ UYARILAR

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Pakdemirli, "Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Dün biz gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Dere yataklarına asla ve asla yerleşim düşünmemiz gerekiyor. Memleketin dört bir yanında hala dere yataklarında yerleşim mevcut. Sonucu ne yazık ki kötü oluyor. Tarım sigortalarının önemini bir kez daha ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı

Ekonomi Manşet

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