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Bursagaz’dan özel eğitime özel destek

Bursagaz, özel eğitim alan çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirdiği 'Özel Eğitim Sınıflarını Yenileme Projesi' kapsamında, 20 okulun eğitim setlerini yeniledi.

19.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:31
Bursagaz’dan özel eğitime özel destek

, özel eğitim alan çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirdiği 'Özel Eğitim Sınıflarını Yenileme Projesi' kapsamında, 20 okulun eğitim setlerini yeniledi. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, eğitime ve çocuklara olan desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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