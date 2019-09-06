“Bursa’yı kararlılıkla destekliyoruz”
Bölge ziyaretleri kapsamında Bursa'yı yönetim ekibiyle birlikte ziyaret eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bursa ve bölgeyi kararlılıkla desteklediklerini belirterek, "Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir" dedi.
06.09.2019 11:14
Bölge ziyaretleri kapsamında Bursa'yı yönetim ekibiyle birlikte ziyaret eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bursa ve bölgeyi kararlılıkla desteklediklerini belirterek, "Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com