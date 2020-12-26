Bursa Uludağ Üniversitesinde ceviz suyundan süt ve yoğurt yapıldı
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Bursa Uludağ Üniversitesinde ceviz suyundan süt ve yoğurt yapıldı

26.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:16
Bursa Uludağ Üniversitesinde ceviz suyundan süt ve yoğurt yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilim, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BİTUAM) ceviz suyundan süt ve yoğurt yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilim, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BİTUAM) ceviz suyundan süt ve yoğurt yapıldı.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ile Bilim, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) Müdürü Prof. Dr. Utku Çopur'un ön çalışmalarını yürüttüğü "Vegan Ürün Tesisi" üniversitede kurulacak.

Tesise ilişkin toplantı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Turgut ve Çopur'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kılavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, güçlü fakültelere, deneyimli akademisyenlere ve donanımlı laboratuvarlara sahip olduklarına dikkati çekti.

Üniversitedeki imkanlarla güzel projelere imza atmayı hedeflediklerini belirten Kılavuz, "Vegan Ürün Tesisi'ne ilişkin proje, bizleri memnun edecek bir girişim örneği. Burada önemli olan hukuki alt yapının ve tesis imkanlarının iyi araştırılması ve mevzuata uygun adımlar atılması. Eğer bu projeyi doğru bir şekilde hayata geçirilebilirsek, buradan hem üniversitemiz hem de ülkemiz kazançlı çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Tesise ilişkin gerçekleştirilen ön çalışmalar hakkında bilgi veren Çopur da "Vegan ürünlere dünya genelinde her geçen gün daha fazla ilgi duyulmaya başlandı. Talep edilen kaliteli vegan ürünlerin üretilmesi konusunda tüm donanımlara sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra ceviz suyundan yapılan süt, yoğurt ve diğer ürünler, toplantıya katılanların beğenisine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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