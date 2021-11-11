BURSA (İHA) - Bursa'da halı çılgınlığı... Sabahın erken saatlerinde halı almaya koştular

BURSA Bursa'da bir halı mağazası bir günlüğüne halı fiyatlarını yarı yarıya düşürünce, vatandaşlar halıları alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan bir mağazada 100 liraya satılan halılar kısa sürede kapışıldı. Fiyatların bir günlüğüne yüz liradan 50 liraya düşürüldüğünü duyan vatandaşlar ürünleri alabilmek için mağazaya akın etti. Yoğun izdihamın yaşandığı mağazada halılar yerlerde seçilirken, kalabalık ise caddeye taştı. Vatandaşlar yüzde 50 indirimli halılardan en güzellerini seçebilmek için uzun süre uğraştı. İndirimli halılar vatandaşların yoğun ilgisinin ardından kısa sürede tükendi.

Vatandaşlar, "İndirimli halılardan almak için sabahın erken saatlerinde mağazaya geldik. Çok büyük bir yoğunluk vardı. Herkes indirimli halılardan almaya gelmiş. Zor da olsa indirimli halılardan almayı başardık, çok mutluyuz" dediler.

Dükkan sahibi ise, "Dolar yükselince biz de vatandaşımıza kolaylık olsun diye böyle bir indirim yaptık. Mağazamızda bulunan bütün halılarda yüzde 50 indirim yaptık. Bunun duyurusunu ise günler öncesinden yaptık. Mağazamızda satışa sunduğumuz tenzilatlı halılar kısa sürede tükendi. Mağaza olarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde bu satışı gerçekleştirdik. Satışlardan çok memnunuz" şeklinde konuştu.