Bursalı esnaf, altın kaplamalı baklava yaptı; dilimini 550 liradan satıyor
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Bursalı esnaf, altın kaplamalı baklava yaptı; dilimini 550 liradan satıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde baklavacılık yapan esnaf, 24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.

14.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:06

Bursa'nın İznik ilçesinde baklavacılık yapan Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.

ALTINI SARRAFLARDA ÖZEL OLARAK ÇEKİYORUZ

Argün Gürol, "Yoğun talep var, insanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler de var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz" dedi.

Bursalı esnaf, altın kaplamalı baklava yaptı; dilimini 550 liradan satıyor
Bursalı esnaf, altın kaplamalı baklava yaptı; dilimini 550 liradan satıyor
Bursalı esnaf, altın kaplamalı baklava yaptı; dilimini 550 liradan satıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (14)
İSMAİL YİGİT: reklam kokan hareketler bunlar, katar bahreyn arab seyhlerine satarsiniz onu
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ŞAŞIRIDK: eşşege altın semer vurmuşlar yene eşşek olmuş
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AYSE: bu altin yiyenler altin siciyoruz diye baskalarina yermeye kalmasin, burasi türkiye
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