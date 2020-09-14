Bursalı esnaf, altın kaplamalı baklava yaptı; dilimini 550 liradan satıyor Bursa'nın İznik ilçesinde baklavacılık yapan esnaf, 24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde baklavacılık yapan Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.

ALTINI SARRAFLARDA ÖZEL OLARAK ÇEKİYORUZ

Argün Gürol, "Yoğun talep var, insanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler de var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA