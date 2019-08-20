Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

20.08.2019 12:01

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynadığı Gazişehir Gaziantep maçını 5-0 kazanmıştı. Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, maçta kendisi için yapılan tezahürat için Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti.

Burhan Kuzu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Sezona 5-0'lık muhteşem bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçeli bir grup taraftarın maç içerisinde yaptığı "Burhan Kuzu Oley" tezahüratı beni çok onurlandırdı, yürekten teşekkür ediyorum. FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam" ifadelerini kullandı.

İşte Burhan Kuzu'nun paylaşımı;