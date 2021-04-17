Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı
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Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı

Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı
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Fransa Ligue 1'de Lille, şampiyonluk yolunda beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Sahasında, Montpellier ile 1-1 berabere kalan Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi, puanını 70'e yükseltti. En yakın takipçisi Paris Saint-Germain, pazar günü oynayacağı Saint-Etienne maçını kazanması durumunda bitime 5 hafta kala puan farkını 1'e indirecek.

Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da süre aldığı maçta Lille, sahasında Montpellier'i konuk etti. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

ZEKİ ÇELİK ASİST YAPTI

Mücadelenin 21. dakikasında Montpellier Delort'un golüyle öne geçerken ilk yarı 1-0 konuk ekip üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Lille liderliğini sürdürmek ve galibiyete ulaşmak için tüm kozlarını oynamaya başladı. 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın da oyuna girmesiyle Lille'in sahadaki gol silahları arttı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Zeki Çelik'in asisti ile Luiz Araujo'nun golü maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 1 puanla ayrıldı.

MİLLİ YILDIZLAR SAHADAYDI

Mücadelede Türk oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 77'de oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından temsilcilerimizin takımı Lille, 70 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Montpellier ise puanını 47'ye yükseltti.

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