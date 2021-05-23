Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu
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Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu

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Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Özellikle Burak Yılmaz'ın 16 gol atarak takımını şampiyonluk yolunda sırtladığı sezonda Lille 10 yıl sonra tarihi bir şampiyonluğa ulaşarak PSG'nin 4 yıllık hegemonyasına noktayı koydu.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleriyle zafere giden Lille, Paris Saint-Germain'in 4 yıllık şampiyonluk ambargosuna da son noktayı koydu.

LILLE 4. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonluğa ulaşan Lille, daha önce Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü. Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşarak 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu
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