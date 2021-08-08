Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı

Ligue 1'in ilk haftasında Milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille, deplasmanda Metz'le 3-3 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Burak Yılmaz, 90+6. dakikada attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu.

Ligue 1'in açılış haftasında Lille, deplasmanda Metz'le karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta Lille, Burak Yılmaz'ın 90+6. dakikada attığı golle karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

BURAK YILMAZ'DAN HAYAT VEREN GOL

Metz'in gollerini 31. ve 52. dakikalarda Centonze ile 41. dakikada Udol kaydetti. Lille'de ise 23. dakikada Botman, Yusuf Yazıcı'nın asistinde topu ağlarla buluştururken diğer goller 81. dakikada Ikone ve 90+6. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Öte yandan Metz'te Kouyate, 56. dakikada Burak Yılmaz'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.