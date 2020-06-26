Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, takımının ilk golünü kaydetti. Milli futbolcu, Konyaspor'a karşı Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 8. golünü atmış oldu.

Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz, İttifak Holding Konyaspor'u yine boş geçmedi.

Sakatlık sonrası Denizlispor maçında sahalara golle dönen 34 yaşındaki forvet, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Konyaspor maçında da takımının ilk sayısını kaydetti. Burak, attığı bu golle yeşil-beyazlılara karşı oynadığı son 6 maçta gol sayısını 8'e yükseltmiş oldu.

Bu sezon Beşiktaş'ı sırtlayan Burak Yılmaz, Süper Lig'in 2019/20 sezonunda çıktığı 22 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı.