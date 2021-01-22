Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme
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Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme

22.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:36

Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarıdan Lille'de sürdüren Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yöneltilen soru üzerine "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim" dedi.

Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarıdan Lille'de sürdüren Burak Yılmaz, Fanatik gazetesiyle yaptığı Instagram canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de eski takımı Beşiktaş'ı zevkle takip ettiğini vurgulayan 35 yaşındaki golcü futbolcu, şampiyonluk yarışında siyah beyazlı kulübün bir adım önde olduğunu belirtti.

"MESUT ÖZİL'E BAŞARILAR DİLERİM AMA..."

Burak Yılmaz'a Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi de soruldu ve Burak bu soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi. Yıldız forvet konuyla ilgili "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" ifadeleriyle Mesut'a göndermede bulundu.

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme
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