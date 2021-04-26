Burak Yılmaz, Cascarino'dan sonra Fransa'da 10 gol barajını aşabilen 35 yaş üstündeki ilk futbolcu oldu

Lille forması giyen 35 yaşındaki milli golcü Burak Yılmaz'ın Fransa'daki harika performansı devam ediyor. Dün gece takımının 2-0 geriye düştüğü Lyon maçında 2 gol ve 1 asistle maça damga vuran Milli yıldız, Tony Cascarino'dan (37) sonra Ligue 1'de bir sezonda 10 gol barajını geçen en yaşlı futbolcu oldu. Burak Yılmaz, Lyon maçındaki performansıyla takımının şampiyonluk yolunda dev bir adım atmasını sağladı, Fransa'da kahraman ilan edildi.

Burak Yılmaz Fransa'da fırtınalar estiriyor. Dün akşam Lyon karşısında 2-0 geriye düşen Lille, Burak Yılmaz'ın vites yükseltmesiyle maçı 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü ve bitime az bir süre kala şampiyonluk için umutlarını yükseltti. Maçta ilk golü frikikten atan Burak, takımı için bir gol atarken, bir de asist yapıp gecenin adamı oldu.

21 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN REKOR

Burak, Fransa'da 21 gol sonra 10 gol barajını geçen en yaşlı futbolcu oldu. Bunu en son başaran isim ise Tony Cascarino'ydu. Cascarinou, 37 yaşındayken 2000 yılında bir sezonda 15 gol kaydetmişti.

YUSUF DA ASİST YAPTI

Burak'ın attığı ikinci golde ise asisti yapan isim yine Türk'tü. Oyuna sonradan giren Yusuf, orta sahadaki hava topu mücadelesinde oyalanmadan tek kafa vuruşuyla topu Burak'ın koşu yoluna düşürdü ve tecrübeli futbolcu da topu sürüp kalecinin üstünden aşırtma bir vuruşla kendisi adına ikinci golü kaydetti.