Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu

Ligue 1'de şampiyonluk maçında Angers karşısında Lille'in 2. golünü kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon 16. kez fileleri havalandırarak bir rekora imza attı. 'Kral', Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.