Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu
Ligue 1'de şampiyonluk maçında Angers karşısında Lille'in 2. golünü kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon 16. kez fileleri havalandırarak bir rekora imza attı. 'Kral', Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
Fransa Ligue 1'de Lille, şampiyonluk maçında deplasmanda Angers'le karşılaşıyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapayan konuk ekipte Burak Yılmaz penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. 'Kral' lakaplı futbolcu bu golle yeni bir rekora da imza attı.
16 GOLE ULAŞTI
Burak Yılmaz, 45'te penaltıdan bulduğu golle takımının 2. golünü kaydetti. Ligde 16 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Lille, Angers'i yenerse Paris Saint-Germain'in 4 yıllık hegemonyasını kıracak.