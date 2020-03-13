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Koronavirüs, Almanya, Spor

Bundesliga'ya koronavirüs engeli

Dünya genelinde artan Koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetleri durmaya devam ediyor.

13.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:50
Bundesliga'ya koronavirüs engeli

Dünya genelinde artan Koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetleri durmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga'da oynanması planlanan karşılaşmalar 2 Nisan'a kadar ertelendi.

Almanya Futbol Ligi'nin (DFL) internet sitesinden yapılan açıklamada alınan bu kararda, takımlarda koronavirüse rastlanan oyuncuların olması ve sayının daha da artma ihtimali olduğu vurgulandı. Açıklamada, Hannover 96 kulübünde iki futbolcunun testinin pozitif çıktığı ve Nürnberg takımının ise ev karantinasına alındığı ifade edildi. Öte yandan DFL, hedeflerinin sezonu yaz aylarına kadar bitirmek olduğunu da belirtti.


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Kaynak: DHA

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