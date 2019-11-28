Bülent Uygun'un önümüzdeki sezon hedefi Şampiyonlar Ligi

28.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:56

Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensuplarından oluşan heyet, Bülent Uygun'u kulüp tesislerinde ziyaret etti. Burada konuşan Uygun, gazetecilerin kendi şehrinin takımına sahip çıkması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Kayserispor'u basının da desteğiyle ayağa kaldıracaklarını belirten Uygun, "Burada birbirinden değerli duayen isimlerin olması ve bizleri ziyaretinizden dolayı çok mutluyum. Bizler başarı için elimizden geleni yapıyoruz. Siz, bütün Kayseri'nin dertlerini ve sorunlarını dile getiren, kalemi satın alınamayan özel insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR KADRO OLUŞTURACAĞIZ"

Takımın durumunun iç açıcı almadığını, bunun da belli sebepleri bulunduğunu vurgulayan Uygun, şunları kaydetti: "Kayserispor için el birliği ile güzel şeyler yapmamız gerekiyor. Berna (Gözbaşı) Hanım'la yeni bir yola çıkıyoruz. Sportif direktörümüz Bülent (Bölükbaşı) Bey de önümüzdeki süreçte güzel görevlerde bulunacaktır. Beraber transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Güzel bir kadro oluşturacağız. Devre arası, bu şerefli ve onurlu formayı hak edecek futbolcu kardeşlerimizi buraya getireceğiz. Kayserispor'u bulunduğu yerden çıkartarak, bu sezon ufak da olsa bir tarih yazmış olacağız. Sonraki yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde oynayan bir Kayserispor'u ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Bu geçiş sürecinde bizleri biraz motive ederseniz iyi olacak. Başta sizlerin yazıları ve taraftarımızın desteği ile Kayserispor'umuzu kümede tutmuş olacağız."