Buffon Juventus'u İpten Alıyor
Gianluigi Buffon Şubat 2020'de Coppa İtalia yarı finali ilk turunda Milan ile karşılaşan Juventus'u kurtardığı toplarla adeta ipten alıyor. Buffon'un maçtaki kurtarışlarını Dugout farkıyla izleyin.
24.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:21
Gianluigi Buffon Şubat 2020'de Coppa İtalia yarı finali ilk turunda Milan ile karşılaşan Juventus'u kurtardığı toplarla adeta ipten alıyor. Buffon'un maçtaki kurtarışlarını Dugout farkıyla izleyin.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI