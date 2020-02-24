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Buffon Juventus'u İpten Alıyor

Gianluigi Buffon Şubat 2020'de Coppa İtalia yarı finali ilk turunda Milan ile karşılaşan Juventus'u kurtardığı toplarla adeta ipten alıyor. Buffon'un maçtaki kurtarışlarını Dugout farkıyla izleyin.

24.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:21

Şubat 2020'de Coppa İtalia yarı finali ilk turunda ile karşılaşan 'u kurtardığı toplarla adeta ipten alıyor. Buffon'un maçtaki kurtarışlarını Dugout farkıyla izleyin.

Kaynak: Dugout

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