Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu
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Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu

21.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:27
Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu

Budapeşte'de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri'nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Budapeşte'de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri'nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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