Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu
21.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:27
Budapeşte'de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri'nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Budapeşte'de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri'nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı