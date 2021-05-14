Bucaspor 1928 Malatya deplasmanında terleyecek
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Bucaspor 1928 Malatya deplasmanında terleyecek

Bucaspor 1928 Malatya deplasmanında terleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off yarı finaline adını yazdıran Bucaspor 1928 ilk maçında yarın Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un konuğu olacak.

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off yarı finaline adını yazdıran Bucaspor 1928 ilk maçında yarın Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un konuğu olacak. Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Eycan müsabakada forma giyemeyecek. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, avantajlı bir skorla İzmir'e döneceklerine inandığını söyledi. Balcıoğlu, "19 Mayıs Çarşamba günü evimizde rövanş maçına çıkacağız. Deplasmandan iyi bir skorla ayrılıp final için önemli bir adım atmak istiyoruz. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Oyuncularım sahada gereken mücadeleyi gösterecektir" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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