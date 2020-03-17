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Çanakkale, Türkiye, Fatih, Güncel

Bu market eldiven takmayana ekmek satmıyor

Çanakkale'de 3 yıldır market işletmeciliği yapan Fatih Altınay, dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı tedbir aldı.

17.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:18
Bu market eldiven takmayana ekmek satmıyor

Çanakkale'de 3 yıldır market işletmeciliği yapan Fatih Altınay, dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı tedbir aldı. Markete ekmek almak için gelen vatandaşlara hijyen kurallarını hatırlatan Altınay, vatandaşlara ekmekleri dolap kapağına astığı eldivenlerle aldırıyor.


Çin'de meydana gelen korona virüsü bütün dünyada etkili oldu. Avrupa ülkelerinden peş peşe gelen ölüm haberleriyle herkes tedirginlik yaşıyor. Türkiye'de de görülmeye başlanan korona virüsüne karşı vatandaşlar kendilerince tedbir almaya devam ediyor. Çanakkale'de 3 yıldır market işletmeciliği yapan Fatih Altınay, 3 gün önce başlattığı uygulama ile açıkta satılan ekmeklere elle temas edilmemesi için dolaplara eldiven taktı. Bu uygulamadan son derece memnun olan müşteriler marketten ekmek alacakları zaman önce eldivenlerini giyiyor, sonra da istedikleri ekmekleri gönül rahatlığıyla alıp torbasına koyuyor.


Yalnızca bu uygulamayla da kalmadığını belirten Fatih Altınay, geçtiğimiz günlerde marketinin tamamını dezenfekte ettirdiğini söyledi. Yaşanan tedirginliklerin Türkiye'de de arttığını belirten Altınay, "Türkiye'de vaka sayısı artınca insanlar biraz tedirgin olmaya başladı. Bununla birlikte biz de elimizden ne gelir diye düşündük. Ekmek alırken eldiven kullanılması konusunda insanları teşvik etmek istedik. Olumlu tepkiler aldık. Herkes bu uygulamadan memnun. Fikri kendimiz ürettik. Temiz eldiven ve kirli eldiven bölümü oluşturduk. 'Elinizle değil, gözünüzle seçin' diye de bir ikaz yazısı astık. Böyle bir uygulamaya geçme kararı aldık. Şu an virüsle mücadele ediyoruz. Marketimizi de dezenfekte ettik. Açık ürünlere karşı hassas bir tutum içerisindeyiz. Umarım başarılı oluruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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