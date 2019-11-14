Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor

14.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:23

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Samsun'da istihdamın artırılması ve korunması, işsizliğin önlenmesine yönelik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda birçok çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılı Ocak- Ekim aylarında 23 bin 990 kişiyi özel sektörde işe yerleştirerek İl Müdürlüğüne verilen 26 bin 200 hedefinin yıl bitimine 2 ay kala yüzde 91,2 sini gerçekleştirdi. Açıklanan Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu'na göre temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada düz dikiş makineci yer alıyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ENGELLİ KATILIMCI SAYISINDA TÜRKİYE 1'İNCİSİ

Samsun Valiliği tarafından açıklanan raporda, "Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 84 bin 234 kişi ile bireysel danışmanlık görüşmesi, 20 bin 996 özel sektör iş yeri ziyareti gerçekleştirilmiştir. İşbaşı eğitim programından Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 10 bin 17 kişi yararlanmış, kişilere toplam 54 milyon 610 bin 713 TL ödeme yapılmış ve bu kişilerin çoğunun istihdamı sağlanmıştır. Mesleki eğitim kurslarından ise 2 bin 356 kişi yararlandırılmış 7 milyon 699 bin 105 TL ödeme yapılmıştır. Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşbaşı Eğitim Programı Engelli Katılımcı Sayısı hedefini ise 185 kişiye karşılık 453 kişi ile gerçekleştirerek Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerle ilgili olarak ise 13 engelli kendi işini kurma projesi ve 31 eski hükümlü kendi işini kurma projesi genel müdürlükçe onaylanarak hibe desteğinden yararlandırılmış ve kendi işlerini kurmalarının önü açılmıştır. Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 11 bin 800 kişiye toplam 82 milyon 108 bin 919 TL işsizlik ödeneği ödemesi ve 23 firmada 495 kişiye 1 milyon 40 bin 304 TL kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme yapılmıştır" açıklamalarında bulunuldu.

AÇIK İŞ ORANININ YÜKSEK OLDUĞU MESLEKLER

Açık iş oranına da değinilen raporda, "Samsun ilinde açık iş oranı yüzde 1,2 olarak tespit edilmiştir. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektör ise yüzde 6,7 ile bilgi ve iletişim sektörüdür. Açık işlerin meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; en fazla açık işin tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek grubunda olduğu tespit edilmiştir. Bu meslek grubunda araştırma döneminde 232 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Samsun ilinde en fazla açık işi olan ilk üç meslek grubunun; tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, büro hizmetlerinde çalışan elemanlar, hizmet ve satış elemanları olduğu görülmüştür. İl genelinde açık işlerin yüzde 32'si için herhangi bir eğitim düzeyi talep edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ BULUNMUYOR

Temini en güç mesleklerinde değinildiği raporda, "Samsun'da temininde güçlük çekilen meslekler sektörlere göre incelendiğinde en fazla İmalat sektöründe eleman temininde güçlük çekildiği görülmektedir. Samsun'da temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada 'düz dikiş makineci' mesleğinin yer aldığı görülmektedir. Eleman teminde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması yer almaktadır" bilgisi verildi.

Raporda ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye genelinde işletmelerin yüzde 19,3'ü istihdamın artacağı yönünde cevap verirken Samsun ilinde işletmelerin yüzde 22,8'i istihdamın artacağını beyan etmiştir. Öte yandan istihdamını azalacağını öngören işveren oranı Samsun ili için yüzde 4,1'dir. Türkiye genelinde 20+ istihdamlı işletmelerde 2020 Nisan-Mayıs dönemlerinde 2019 Nisan-Mayıs dönemine göre istihdamın yüzde 3,6 artacağı beklenmekte olup Samsun ilinde ise bu oran yüzde 5,1 olup ülke genelinin üzerinde gerçekleşmiştir. Samsun ilinde işverenler, istihdama en fazla katkı sağlayan teşvikin İlave İstihdam Teşviki olduğunu belirtmiştir. Ayrıca İşverenlerin yüzde 29'u, İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı konusunda işletmelere olan desteğinin devamını istemektedir. İşgücü piyasasının mevcut durumunu görebilmek ve gelecek dönem eğilimlerini öngörerek veriye dayalı sağlıklı kararlar almak son derece önemli olup bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla Samsun İli İşgücü Piyasası Analiz Raporu hazırlanmıştır. Raporun nihai hali kısa bir zaman içerisinde yayınlanacak ve 'www.iskur.gov.tr' üzerinden erişime açılacaktır."

Kaynak: İHA