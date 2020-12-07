Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi

07.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:58

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 yılı için su fiyatlarında yüzde 50'ye yakın indirim yaptı. İlçede suyun metreküp fiyatı 2,25 TL'den 1,20'ye düşürüldü.

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından 2021 yılı için içme suyu fiyatlarında indirim kararı alındı. 28 bin nüfuslu ilçede karar memnuniyetle karşılanırken, suyun metreküp fiyatı 2,25 TL'den 1,20 TL'ye düşürüldü. Karar sonrası açıklama yapan İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, koronavirüs pandemisi dolayısı ile özellikle zor zamanlar geçiren esnaf ve ilçe halkı için indirimin olumlu olacağını söyledi.

"İÇME SUYUNU SULAMADA KULLANMAYALIM"

Türkmen, "Bu konuyu gündemimize almıştık. Malum dünyada ve Türkiye'de bir pandemi var. Salgından dolayı ilçemizdeki esnaflar, iş yerleri olması gerektiği gibi çalışamadığını gördük. Bunun yanında ilçemiz istihdamı genelde çiftçilikle sağlanıyor ve bu yıl don ile birlikte maliyetlerin artması ile çiftçilerimiz zorlukla yaşadığını şahit olduk. Bizde karınca kararınca bir karar alarak su fiyatlarını 2,25 TL'den, 1,20 TL'ye düşürdük. Kararın halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşların geri dönüşü çok olumlu oldu. Bizim sadece tek istediğimiz var içme suyunun maliyetlerini düşünerek bahçe ve hayvan sulamasında kullanılmaması yönünde" diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN AKINCI

Haber Yorumları (1)
LAPSEKİLİ: Lapsekide borcum var diye Belediye suyu kesip dijital sayaç taktı ve 400 TL de ayretten fatura gönderdi. Paran yoksa susuz kalacaksın diyor... Allah kimseyi böyle gaddar yapmasın vatandaşa bu zor dönemde yaptığına bakın. Devlet büyükleri nerde kim bunlara dur diyecek...
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Öner Erkan Gökhan Alkan İbrahim Tatlıses
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Burak Yılmaz
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:58:33. #1.14#
title