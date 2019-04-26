Bu Halıya Paha Biçilemiyor! Köylüler 500 Yıllık Halının Çalınmasından Korkuyor

Osmanlı'dan önce kurulan Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde bulunan ve en az 5 asırlık halıya paha biçilemiyor. Halının çalınmasından korkan köylüler halıyı yetkililere teslim etmeye hazırlanıyor.

"500 YILLIK OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Barcın Muhtarı İsmail Yüksel, "Köyümüz Osmanlı kurulmadan önce var olan çok eski bir köydür. Osmanlı devrinde el emeği işçilik ile yapılan çok değerli bir halı olan bu eserin en az 500 yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kıymetli halı Osmanlı'dan beri süregelen bir zimmet ile bugünlere kadar ulaştı. Şimdi muhtar ben olduğum için bana zimmet edildi. Biz bunun bakımını yapamayız, o yüzden bu halıyı yetkililere teslim etmek istiyoruz" diye konuştu.

"ÇALINMASINDAN KORKUYORUZ"

Halının köy camisinden kalan bir halı olduğunu ifade eden İsmail Yüksel, "Halının çalınmasından korkuyoruz. Yetkililer de bu konuya özen gösterirlerse halıyı kendilerine teslim etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA