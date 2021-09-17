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Bu hafta yatırım araçları performansı

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,34 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,16, dolar/TL yüzde 2,47, avro/TL yüzde 1,68 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,34 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,16, dolar/TL yüzde 2,47, avro/TL yüzde 1,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.412,23, en yüksek 1.447,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,34 azalarak 1.419,43 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 kazançla 486,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,19 artışla 3.223,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 786,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,47 değer kazanarak 8,6280 liraya, avro da yüzde 1,68 artarak 10,1290 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,34 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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