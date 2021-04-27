Bu hafta Kasımpaşa'nın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 38. hafta Kasımpaşa'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
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Bu hafta Kasımpaşa'nın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 38. hafta Kasımpaşa'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Bu hafta Kasımpaşa'nın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 38. hafta Kasımpaşa'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Süper Lig 38. haftası devam ederken, Kasımpaşa bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Kasımpaşa'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Kasımpaşa maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 38. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Kasımpaşa'nın maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA KASIMPAŞA MAÇI YOK MU?

Bu hafta Kasımpaşa'nın maçı yok. Kasımpaşa TFF fikstürüne göre 38. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

KASIMPAŞA'NIN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Kasımpaşa'nın 38. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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