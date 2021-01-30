Bu hafta İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönüş yapan Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, İbo Show ile fırtınalar esiyor. Bu hafta İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

Her hafta birbirinden değerli konukları ağırlayan İbo Show, 30 Ocak günü ekranlarda olacak. Bu hafta İbo Show konukları kimler? İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta?

İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11. bölümü ile yayınlanacak İbo Show, 30 Ocak Cumartesi STAR TV ekranlarında. İbo Show, her Cumartesi, saat 20.00'da ekranlarda. 11. bölüm konukları ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

İBO SHOW KONUKLARI

Muazzez Ersoy,

Bülent Serttaş,

Ali Sunal,

Doğa Rutkay,

Didem

İBO SHOW İZLE!

İBO SHOW 11. BÖLÜM FRAGMANI